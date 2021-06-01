Можливу дату вторгнення Росії в Україну назвав Зеленський

Війна України та Росії 2021. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n155441-mojlyvu-datu-vtorgnennya-rosiyi-v-ukrayinu-nazvav-zelenskyy.html

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Війна України і Росії у 2021 році може повномасштабно розгорнутися в будь-який момент до кінця вересня.

Ескалація конфлікту очікується приблизно 12−16 вересня. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами українського президента, у Росії є багато варіантів агресії проти України, один із них — «прорубати коридор» в окупований нею півострів Крим. Також можлива ескалація зі сторони окупованого Донбасу.

Але якщо, наприклад, ми говоримо про коридор до Криму, то це означає, що не можна буде приховати цю ситуацію за «громадянським конфліктом». Це буде відкрита повномасштабна війна. Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12−16 вересня, — повідомив український лідер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що можливість початку нової війни на Донбасі оцінили в Росії. За словами глави міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, «війни можна й потрібно уникнути».