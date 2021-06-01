Возможную дату вторжения России в Украину назвал Зеленский

Возможную дату вторжения России в Украину назвал Зеленскийhttps://racurs.ua/n155441-vozmojnuu-datu-vtorjeniya-rossii-v-ukrainu-nazval-zelenskiy.htmlРакурс
Война Украины и России в 2021 году может полномасштабно развернуться в любой момент до конца сентября.
Эскалация конфликта ожидается примерно 12−16 сентября. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам украинского президента, у России есть много вариантов агрессии против Украины, один из них — «прорубить коридор» в оккупированный ею Крым. Также возможна эскалация со стороны оккупированного Донбасса.
Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за «гражданским конфликтом». Это будет открыта полномасштабная война. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12−16 сентября, — сообщил украинский лидер.
Напомним, ранее мы сообщали, что возможность начала новой войны на Донбассе оценили в России. По словам главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, «войны можно и нужно избежать».