Возможную дату вторжения России в Украину назвал Зеленский

Война Украины и России 2021. Фото: Рубрика

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Ракурс

Война Украины и России в 2021 году может полномасштабно развернуться в любой момент до конца сентября.

Эскалация конфликта ожидается примерно 12−16 сентября. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам украинского президента, у России есть много вариантов агрессии против Украины, один из них — «прорубить коридор» в оккупированный ею Крым. Также возможна эскалация со стороны оккупированного Донбасса.

Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за «гражданским конфликтом». Это будет открыта полномасштабная война. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12−16 сентября, — сообщил украинский лидер.

Напомним, ранее мы сообщали, что возможность начала новой войны на Донбассе оценили в России. По словам главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, «войны можно и нужно избежать».