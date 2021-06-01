Европа включила осторожную дипломатию - Зеленский

https://racurs.ua/n155440-evropa-vkluchila-ostorojnuu-diplomatiu-zelenskiy.html

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Европа включила осторожную дипломатию. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры в «нормандском формате». Вместе с тем он отметил, что на сегодня написаны и согласованы с Германией и Францией так называемые кластеры, однако процесс тормозит Россия.

Почему «нормандский формат» всего не решает? Этот формат породил «Минск». Это технический круглый стол, за которым решается вопрос о прекращении войны. Но на последнем заседании советников лидеров стран «нормандской четверки», где Россию представлял Дмитрий Козак, он спросил у наших европейских партнеров, является ли РФ стороной конфликта. Представители Германии и Франции прямо не ответили, что Россия является стороной конфликта. Они снова включили такую «осторожную» дипломатию, с которой Украина не согласна, — рассказал глава государства в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленский назвал подобную ситуацию примером того, как проходят переговоры в «нормандском формате», а также в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В минских договоренностях написано, что состав ТКГ — Россия, Украина и ОБСЕ как посредник. Это и есть стороны… Вы меня спрашиваете о НАТО, что кто-то боится присоединиться, об армии, о войне. Но даже на уровне того, чтобы признать Россию стороной конфликта, все боятся, — указал президент.

Вместе с тем, на вопрос о том, что Германия, возможно, чувствует себя ответственной перед Россией, на которую нападала во времена Второй мировой войны, одновременно забывая о нападении на Украину, Зеленский ответил:

Немцы чувствуют свою вину за то, что было во время Второй мировой войны… Немцы все это чувствуют, все это признают. К этому у меня нет никаких вопросов, и я чувствую их поддержку.

Президент также отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель много сделала для Украины, однако он ожидал от нее большего, особенно в «нормандском формате».

То, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают — я не знаю, — подытожил Зеленский.

Последний саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже в декабре 2019 года. Было запланировано, что следующий саммит пройдет весной 2020 года, однако этого не произошло. Киев предлагает ряд инициатив для активизации процесса мирного урегулирования войны на Донбассе и проведения саммита лидеров «нормандского формата».