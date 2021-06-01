Изменения к языковому закону провалили в Раде

https://racurs.ua/n155439-izmeneniya-k-yazykovomu-zakonu-provalili-v-rade.html

Ракурс

Верховная Рада не смогла 1 июня приступить к рассмотрению изменений в закон о национальном языке. За включение соответствующего вопроса в повестку дня проголосовали только 204 нардепа.

Против были 44 голоса, воздержались 41, не голосовали 68 нардепов. Голосование проходило на фоне протестов оппозиционных нардепов, в частности, возле трибуны Николай Княжицкий и Владимир Вятрович выкрикивали спикеру Дмитрию Разумкова «Ганьба!».

Голоса за включение вопроса в повестку дня отдали только 172 нардепы СН.

«Слуги» предлагали к рассмотрению с сокращением сроков рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2». Авторами новации являются «слуги народа» Никита Потураев и Евгения Кравчук.

С 16 июля 2021 года вступает в силу ч. 6 ст. 23, которая предусматривает, что «языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык» (украинский). Она регламентирует выполнение этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах.

В «Слуге народа» предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Свое предложение депутаты аргументировали «негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей». Также с 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь обязательную украиноязычную версию — «слуги» хотят отменить и эту норму, так как «дополнительная» украиноязычная версия повлечет убытки издателей.

«Слуги» предлагают ввести обязательный украинский дубляж через два месяца после отмены карантинных мероприятий, а не с июля этого года. Перевод на украинский будет касаться не только продуктов кинотеатров и телевидения, но и интернет-сайтов, где демонстрируют фильмы.

По словам нардепа Софии Федины, глава Комитета гуманитарной и информационной политики «слуга народа» Потураев направил письмо спикеру Разумкову с просьбой нарушить регламент. Заседание комитета должно состояться 2 июня.