Вакарчук, Жадан и alyona alyona посвятили песню детям-жертвам войн

https://racurs.ua/n155437-vakarchuk-jadan-i-alyona-alyona-posvyatili-pesnu-detyam-jertvam-voyn-video.html

Ракурс

«Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили совместную песню «Країна дітей» на слова Сергея Жадана.

Композицию посвятили детям Украины и Данилу Дидику — 15-летнему активисту, который умер во время теракта на Марше единства в Харькове в 2015 году. Премьера песни состоялась на YouTube.

Это посвящение детям Украины, которые пострадали вследствие войны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера в День защиты детей — это напоминание, что дети прежде всего нуждаются в защите от поступков взрослых, их безответственных и жестоких решений, — говорится на страницах «Океана Эльзы».

В основу песни лег стих украинского поэта Сергея Жадана, написанный в память о Даниле Дидике.

Для меня это очень личная песня. Мне бы очень не хотелось, чтобы эта композиция воспринималась пафосно. Она про вещи болезненные, но такие, что дают надежду. Прежде всего эта песня, конечно, о любви, — сказал Сергей Жадан.



Вакарчук, который увлекся хип-хоп культурой и классическим рэпом, пригласил для коллаборации alyona alyona. Свою партию для трека она написала сама, выразив поддержку детям, которым пришлось покинуть восток Украины.

Напомним, alyona alyona продала песню Galas из своего нового одноименного альбома в формате NFT за 7,7 тыс. долларов.