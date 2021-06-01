Сторонника Лукашенко окончательно исключили из «Слуги народа»

Евгений Шевченко и Александр Лукашенко, фото: БЕЛТА

https://racurs.ua/n155436-storonnika-lukashenko-okonchatelno-iskluchili-iz-slugi-naroda.html

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Народного депутата Евгения Шевченко, известного рядом своих заявлений в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, окончательно исключили из состава парламентской фракции «Слуга народа».

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня, 1 июня, на заседании парламента объявил с трибуны парламента соответствующее решение фракции «Слуга народа», принятое еще 24 мая.

Шевченко за время своего пребывания во фракции «Слуга народа» не скрывал приверженности Лукашенко. Так, он приветствовал «победу» Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года и критиковал спровоцированные фальсификациями результатов голосования акции протеста в Беларуси.

Также Шевченко в апреле лично встречался с Лукашенко в его кабинете в Минске.

Кроме того, он поддержал резонансные действия белорусских властей по принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, с которого силовики сняли и задержали известного оппозиционера Романа Протасевича.

Напомним, Шевченко недавно рассказал, что планирует собрать вокруг себя «силовой блок из бывших беркутовцев».