Прихильника Лукашенка остаточно виключили зі «Слуги народу»

Євгеній Шевченко та Олександр Лукашенко, фото: БЕЛТА

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Народного депутата Євгенія Шевченка, відомого низкою своїх заяв на підтримку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, остаточно виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу».

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 1 червня, під час засідання парламенту оголосив з трибуни парламенту відповідне рішення фракції «Слуга народу», ухвалене ще 24 травня.

Шевченко за час свого перебування у фракції «Слуга народу» не приховував прихильності до Лукашенка. Так, він вітав «перемогу» Лукашенка на президентських виборах у серпні 2020 року та критикував спровоковані фальсифікаціями результатів голосування акції протесту у Білорусі.

Також Шевченко у квітні особисто зустрічався з Лукашенком у його кабінеті в Мінську.

Крім того, він підтримав резонансні дії білоруської влади із примусової посадки у Мінську літака авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, з якого силовики зняли і затримали відомого опозиціонера Романа Протасевича.

Нагадаємо, Шевченко нещодавно розповів, що планує зібрати довкола себе «силовий блок з колишніх беркутівців».