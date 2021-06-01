Пластикові пакети. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155435-zaborona-plastykovyh-paketiv-u-radi-vstanovyly-shtrafy.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила законопроект № 2051−1, що передбачає запровадження штрафів за використання пластикових пакетів.

Екологічну ініціативу підтримали 297 народних обранців. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.





Законопроект забороняє використання таких виробів:

надлегких пластикових пакетів;

легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225×345×450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів із них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинним упакуванням. Відтепер розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що океани планети Земля стають усе дедалі більше забрудненими відходами з пластмаси. Щорічно в океани потрапляє близько 2,7 млн т пластику. Міжнародна група вчених, проаналізувавши дані, виявила, що до 80% всіх пластмас надходять в океан із міських районів Південно-Східної Азії й Західної Африки через річки.