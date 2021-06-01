Пластиковые пакеты. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n155435-zapret-plastikovyh-paketov-v-rade-ustanovili-shtrafy.html

Ракурс

Верховная Рада приняла законопроект № 2051−1, предусматривающий введение штрафов за использование пластиковых пакетов.

Экологическую инициативу поддержали 297 народных избранников. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.





Законопроект запрещает использование таких изделий:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксораздагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225×345×450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Теперь распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн. На адаптацию к новой законодательной норме компаниям выделят девять месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что океаны планеты Земля становятся все более загрязненными отходами из пластмассы. Ежегодно в океаны попадает около 27 млн т пластика. Международная группа ученых, проанализировав данные, обнаружила, что до 80% всех пластмасс поступают в океан из городских районов Юго-Восточной Азии и Западной Африки через реки.