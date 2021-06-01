Новое депутатское объединение появилось в Верховной Раде

https://racurs.ua/n155434-novoe-deputatskoe-obedinenie-poyavilos-v-verhovnoy-rade.html

Ракурс

Новое депутатское объединение появилось в Верховной Раде — 1 июня во время пленарного заседания вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук объявил о создании депутатского объединения «За развитие социального предпринимательства».

Стефанчук объявил… о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения «За развитие социального предпринимательства», — говорится в сообщении пресс-службы ВР в Твиттере.

Кроме этого, Стефанчук во вторник официально сообщил об исключении из президентской фракции «Слуга народа» депутата Евгения Шевченко во исполнение решения политсилы.

Ранее сегодня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил нардепам о праздновании 1 июля Международного дня защиты детей.

В мае «Ракурс» сообщал о создании в парламенте еще одного межфракционного депутатского объединения — «Развитие отношений Украина-Катар».