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Ракурс
Новое депутатское объединение появилось в Верховной Раде

Новое депутатское объединение появилось в Верховной Раде

1 июн 2021, 10:55
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Новое депутатское объединение появилось в Верховной Раде — 1 июня во время пленарного заседания вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук объявил о создании депутатского объединения «За развитие социального предпринимательства».

Стефанчук объявил… о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения «За развитие социального предпринимательства», — говорится в сообщении пресс-службы ВР в Твиттере.

Кроме этого, Стефанчук во вторник официально сообщил об исключении из президентской фракции «Слуга народа» депутата Евгения Шевченко во исполнение решения политсилы.


Ранее сегодня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил нардепам о праздновании 1 июля Международного дня защиты детей.

В мае «Ракурс» сообщал о создании в парламенте еще одного межфракционного депутатского объединения — «Развитие отношений Украина-Катар».

Источник: Ракурс


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