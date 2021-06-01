Нове депутатське об’єднання з’явилося у Верховній Раді

https://racurs.ua/ua/n155434-nove-deputatske-obiednannya-z-yavylosya-u-verhovniy-radi.html

Ракурс

Нове депутатське об'єднання з’явилося у Верховній Раді — 1 червня під час пленарного засідання віце-спікер українського парламенту Руслан Стефанчук оголосив про створення депутатського об'єднання «За розвиток соціального підприємництва».

Стефанчук оголосив… про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання: «За розвиток соціального підприємництва», — йдеться у повідомленні прес-служби ВР у Твіттер.

Окрім цього, Стефанчук у вівторок офіційно повідомив про виключення з президентської фракції «Слуга народу» депутата Євгенія Шевченка на виконання рішення політсили.

Раніше сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав нардепам про святкування 1 червня Міжнародного дня захисту дітей.

У травні «Ракурс» повідомляв про створення у парламенті ще одного міжфракційного депутатського об'єднання — «Розвиток відносин Україна-Катар».