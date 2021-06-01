Вакарчук, Жадан та alyona alyona присвятили пісню дітям-жертвам воєн

https://racurs.ua/ua/n155437-vakarchuk-jadan-ta-alyona-alyona-prysvyatyly-pisnu-dityam-jertvam-voien-video.html

Ракурс

«Океан Ельзи» і alyona alyona випустили спільну пісню «Країна дітей» на слова Сергія Жадана.

Композицію присвятили дітям України й Данилові Дідіку — 15-річному активістові, який помер під час теракту на Марші єдності в Харкові у 2015 році. Прем'єра пісні відбулася на YouTube.

Це присвята дітям України, які постраждали внаслідок війни, збройних конфліктів, терактів. Прем'єра в День захисту дітей — це нагадування, що діти перш за все потребують захисту від вчинків дорослих, їхніх безвідповідальних і жорстоких рішень, — йдеться на сторінках «Океану Ельзи».

В основу пісні покладено вірш українського поета Сергія Жадана, написаний у пам’ять про Данила Дідіка.

Для мене це дуже особиста пісня. Мені б дуже не хотілося, щоб ця композиція сприймалася пафосно. Вона про речі болючі, але такі, що дають надію. Перш за все ця пісня, звісно, про любов, — сказав Сергій Жадан.



Вакарчук, який захопився хіп-хоп культурою і класичним репом, запросив для колаборації alyona alyona. Свою партію для треку реперка написала сама, висловивши підтримку дітям, яким довелося покинути схід України.

Нагадаємо, alyona alyona продала пісню Galas зі свого нового однойменного альбому у форматі NFT за 7,7 тис. доларів.