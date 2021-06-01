Зміни до мовного закону провалили в Раді

https://racurs.ua/ua/n155439-zminy-do-movnogo-zakonu-provalyly-v-radi.html

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Верховна Рада не змогла 1 червня розпочати розгляд змін до мовного закону. За включення відповідного питання до порядку денного проголосували тільки 204 нардепи.

Проти були 44 голоси, утрималися 41, не голосували 68 нардепів. Голосування відбувалося на тлі протестів опозиційних нардепів, зокрема, біля трибуни Микола Княжицький та Володимир В’ятрович вигукували спікеру Дмитру Разумкову «Ганьба!».

Голоси за включення питання в порядок денний віддали тільки 172 нардепи СН.

«Слуги» пропонували до розгляду зі скороченням термінів розгляду проект закону «Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″. Авторами новації були «слуги народу» Микита Потураєв і Євгенія Кравчук.

З 16 липня 2021 року набуває чинності ч. 6 ст. 23, яка передбачає, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова», тобто українська. Вона регламентує виконання цього правила в кінотеатрах, на телебаченні та на інтернет-платформах.

У «Слузі народу» пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину. Свою пропозицію депутати аргументували «негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників». Також з 1 січня 2022 року всеукраїнські газети й журнали повинні мати обов’язкову україномовну версію — «слуги» хочуть скасувати і цю норму, бо «додаткова» україномовна версія начебто спричинить збитки для видавців.

«Слуги» пропонують запровадити обов’язковий український дубляж через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року. Переклад на українську буде стосуватися не тільки продуктів кінотеатрів і телебачення, а й інтернет-сайтів, де демонструють фільми.

За словами нардепа Софії Федини, очільник Комітету гуманітарної та інформаційної політики «слуга народу» Микита Потураєв направив листа до спікера Ради Разумкова з проханням порушити регламент. Засідання комітету має відбутися 2 червня.