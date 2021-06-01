Європа увімкнула обережну дипломатію — Зеленський

https://racurs.ua/ua/n155440-ievropa-uvimknula-oberejnu-dyplomatiu-zelenskyy.html

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Європа увімкнула обережну дипломатію. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський, коментуючи переговори в «нормандському форматі». Разом з тим він зазначив, що на сьогодні написані та погоджені з Німеччиною та Францією так звані кластери, проте процес гальмує Росія.

Чому «нормандський формат» всього не вирішує? Цей формат породив «Мінськ». Це технічний круглий стіл, за яким вирішується питання припинення війни. Але на останньому засіданні радників лідерів країн «нормандської четвірки», де Росію представляв Дмитро Козак, він запитав у наших європейських партнерів, чи є РФ стороною конфлікту. Представники Німеччини та Франції прямо не відповіли, що Росія є стороною конфлікту. Вони знову ввімкнули таку «обережну» дипломатію, з якою Україна не погоджується, — розповів глава держави в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленський назвав подібну ситуацію прикладом того, як відбуваються перемовини в «нормандському форматі», а також в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

У мінських домовленостях написано, що є ТКГ: Росія, Україна й ОБСЄ як посередник. Це і є сторони… Ви мене запитуєте про НАТО, що хтось боїться долучитися, про армію, про війну. Та навіть на рівні того, щоб визнати Росію стороною конфлікту, всі бояться, — вказав президент.

Разом з тим, на запитання про те, що Німеччина, можливо, почувається відповідальною перед Росією, на яку нападала в часи Другої світової війни, одночасно забуваючи про напад на Україну, Зеленський відповів наступне:

Німці відчувають свою провину за те, що було під час Другої світової війни… Німці все це відчувають, все це визнають. Щодо цього у мене немає жодних питань, і я відчуваю їхню підтримку.

Президент також зазначив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель багато зробила для України, проте він очікував від неї більшого, особливо у «нормандському форматі».

Те, що вони роблять для нас, вони роблять для себе. Чому вони цього не розуміють — я не знаю, — підсумував Зеленський.

Останній саміт у «нормандському форматі» відбувся у Парижі в грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні 2020 року, однак цього не сталося. Київ пропонує низку ініціатив для активізації процесу мирного врегулювання війни на Донбасі та проведення саміту лідерів «нормандського формату».