Штами коронавірусу отримають нові назви – подробиці. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155443-shtamy-koronavirusu-otrymaut-novi-nazvy-podrobyci.html

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Штами коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) маркуватиме буквами грецького алфавіту.

Такі зміни запроваджують, щоб уникнути дискримінації країн, де ці варіанти виявили вперше. Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Йдеться про чотири штами, які вперше виявили у Британії, Південній Африці, Бразилії та Індії. Відтепер ВООЗ рекомендує маркувати їх з використанням літер грецького алфавіту, тобто Альфа, Бета, Гамма та Дельта відповідно.

Водночас назви B.1.1.7, B.1.351, P.1 і B.1.617.2 і надалі використовуватимуть у дослідженнях, оскільки вони передають важливу наукову інформацію.

Нагадаємо, вчені виявили чотири версії походження посткоронавірусного синдрому, який називають ще «довгим коронавірусом». Ця хвороба ще немає ні формального визначення, ні усталеної назви.