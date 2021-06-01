Украинские водительские удостоверения прекратила признавать Италия

Италия уже не признает украинские водительские удостоверения, фото: «Экспресс»

https://racurs.ua/n155471-ukrainskie-voditelskie-udostovereniya-prekratila-priznavat-italiya.html

Ракурс

Италия прекратила признавать украинские водительские удостоверения, поскольку соответствующее соглашение между двумя странами временно потеряло свою силу с сегодняшнего дня, 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.

Отмечается, что срок действия соглашения о взаимном признании и обмене водительского удостоверения между Украиной и Италией не продлевается автоматически, поэтому сейчас идут переговоры между Министерством внутренних дел Украины и Министерством инфраструктуры и транспорта Италии о подписании нового аналогичного соглашения.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признали водительские удостоверения. В МВД подчеркивали, что такое соглашение позволит туристам арендовать автомобиль, а украинцам, работающим в ОАЭ, бесплатно и без экзаменов обменивать водительские удостоверения на местные.