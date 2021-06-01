Украинские водительские удостоверения прекратила признавать Италия

Украинские водительские удостоверения прекратила признавать Италияhttps://racurs.ua/n155471-ukrainskie-voditelskie-udostovereniya-prekratila-priznavat-italiya.htmlРакурс
Италия прекратила признавать украинские водительские удостоверения, поскольку соответствующее соглашение между двумя странами временно потеряло свою силу с сегодняшнего дня, 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.
Отмечается, что срок действия соглашения о взаимном признании и обмене водительского удостоверения между Украиной и Италией не продлевается автоматически, поэтому сейчас идут переговоры между Министерством внутренних дел Украины и Министерством инфраструктуры и транспорта Италии о подписании нового аналогичного соглашения.
Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признали водительские удостоверения. В МВД подчеркивали, что такое соглашение позволит туристам арендовать автомобиль, а украинцам, работающим в ОАЭ, бесплатно и без экзаменов обменивать водительские удостоверения на местные.