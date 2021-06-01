Дожди и грозы – погода в Украине на 2 июня. Фото: versii.if.ua

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Погода в Украине в среду, 2 июня, ожидается прохладная. Температура воздуха будет колебаться в пределах 15−19° тепла.

В западных областях осадков не прогнозируют, а на востоке, юге и в центре ожидаются дожди, местами с грозами. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ночью будет дождливой, а днем ​​осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 8−10° выше нуля, днем ​​ожидается 16−18° тепла.

Погода в Харькове прогнозируется пасмурная и с дождем в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 11−13° с отметкой плюс, а днем ​​поднимутся до 17−19° выше нуля.

Погода в Одессе будет прохладной и дождливой. Ночью ожидается 11−13° тепла, днем ​​будет немного теплее — 16−18° с отметкой плюс.

Погода во Львове прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью будет 7−9° выше нуля, днем ​​- 15−17° тепла.

Погода в Карпатах также ожидается без осадков. Ночью будет прохладно — столбики термометров покажут 7−9° с отметкой плюс, днем ​​прогнозируется 16−18° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 июня будет неспокойной, в течение суток прогнозируют возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что снег в Карпатах выпал 1 июня, в первый день лета. Столбики термометров показывают 1° мороза. На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-восточный 10−12 м/с.