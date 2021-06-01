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Дощі та грози – погода в Україні на 2 червня. Фото: versii.if.ua

Дощі та грози — погода в Україні на 2 червня (КАРТА)

1 чер 2021, 16:02
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Погода в Україні в середу, 2 червня, залишатиметься прохолодною. Температура повітря коливатиметься у межах 15−19° тепла.

У західних областях опадів не прогнозують, а на сході, півдні та в центрі очікуються дощі, місцями з грозами. Про це інформує український Гідрометцентр.

Погода в Україні на 2 червня. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві вночі буде дощовою, а вдень опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 8−10° вище нуля, вдень очікується 16−18° тепла.

Погода в Харкові прогнозується похмура та з дощем протягом доби. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11−13° з позначкою плюс, а вдень піднімуться до 17−19° вище нуля.

Погода в Одесі буде прохолодною та дощовою. Вночі очікується 11−13° тепла, вдень буде трохи тепліше — 16−18° з позначкою плюс.

Погода у Львові прогнозується без опадів. Температура повітря вночі буде 7−9° вище нуля, вдень — 15−17° тепла.

Погода в Карпатах також очікується без опадів. Вночі буде прохолодно — стовпчики термометрів покажуть 7−9° з позначкою плюс, вдень прогнозується 16−18° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 червня буде неспокійною, протягом доби прогнозують збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніг у Карпатах випав 1 червня, у перший день літа. Стовпчики термометрів показують 1° морозу. На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-східний 10−12 м/с.

Джерело: Ракурс


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