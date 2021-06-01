Росія завезла на Донбас нове озброєння. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Російську зброю та артилерію перекинула Москва на окупований Донбас у травні 2021 року.

Вся зброя та боєприпаси, які росіяни завезли в ОРДЛО, вироблені на території РФ. Крім того, інструктори Збройних сил Росії займаються навчанням груп диверсантів, снайперів та саперів. Про це 1 червня заявила речник Міністерства оборони Марія Сальнік із посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони під час брифінгу.

Протягом травня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях були завезені нові партії озброєння — зокрема артилерійське та стрілецьке — та боєприпаси російського виробництва, — наголосила представник МОУ.

Також Сальнік додала, що окупанти російськими мінами мінували прилеглу до лінії зіткнення територію. Розвідка встановила, що ця зброя заборонена міжнародними конвенціями. Виявляється, що у деяких із цих мін відсутня функція самоліквідації, тому вони є загрозою для цивільних.

Раніше повідомлялося, що Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, натомість на різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових. Це найбільша кількість сил, яку Росія накопичила там із моменту анексії Криму у 2014 році.

Наприкінці травня стало відомо, що Москва знову перекидає підрозділи та військову техніку до українського кордону. Перший заступник голови ФСБ РФ та керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов пояснив, що стягування військ відбувається нібито через «недружню політику» України.