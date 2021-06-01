Россия завезла на Донбасс новое вооружение. Фото: Укринформ

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Российское оружие и артиллерию перебросила Москва на оккупированный Донбасс в мае 2021 года.

Все оружие и боеприпасы, которые россияне завезли в ОРДЛО, произведены на территории РФ. Кроме того, инструкторы Вооруженных сил России занимаются обучением групп диверсантов, снайперов и саперов. Об этом 1 июня заявила спикер Министерства обороны Мария Сальник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны во время брифинга.

В течение мая через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях были завезены новые партии вооружения — в частности артиллерийское и стрелковое — и боеприпасы российского производства, — отметила представитель МОУ.

Также Сальник добавила, что оккупанты российскими минами минировали прилегающую к линии соприкосновения территорию. Разведка установила, что это оружие запрещено международными конвенциями. Оказывается, что у некоторых из этих мин отсутствует функция самоликвидации, поэтому они являются угрозой для гражданских.

Ранее сообщалось, что Россия вывела лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, однако на разных участках остается еще примерно 80 тыс. военных. Это наибольшее количество сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

В конце мая стало известно, что Москва вновь перебрасывает подразделения и военную технику к украинской границе. Первый заместитель главы ФСБ РФ и руководитель Пограничной службы Владимир Кулешов пояснил, что стягивание войск происходит якобы из-за «недружественной политики» Украины.