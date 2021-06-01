Українські водійські посвідчення припинила визнавати Італія

Італія вже не визнає українські водійські посвідчення, фото: «Експрес»

https://racurs.ua/ua/n155471-ukrayinski-vodiyski-posvidchennya-prypynyla-vyznavaty-italiya.html

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Італія припинила визнавати українські водійські посвідчення, оскільки відповідна угода між обома країнами тимчасово припинила свою чинність відсьогодні, 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Італії.

Зазначається, що термін чинності угоди про взаємне визнання та обмін посвідчення водія між Україною та Італією не продовжується автоматично, тож наразі відбуваються переговори між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством інфраструктури та транспорту Італії про підписання нової аналогічної угоди.

Нагадаємо, у лютому 2021 року стало відомо, що Україна та Об'єднані Арабські Емірати взаємно визнали водійські посвідчення. У МВС наголошували, що така угода дозволить туристам орендувати автомобіль, а українцям, які працюють в ОАЕ, безкоштовно і без іспитів обмінювати водійські посвідчення на місцеві.