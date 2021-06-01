Антитютюновий закон попередньо підтримали в Раді. Фото: rg.ru

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Антитютюновий законопроект під № 4358 ухвалила Верховна Рада у вівторок, 1 червня.

У першому читанні документ, який передбачає внесення змін до закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», ухвалили голосами 339 нардепів. Мета закону — зменшення кількості курців в Україні. Про це повідомлялося в трансляції сьогоднішнього засідання ВРУ.

Проект закону передбачає появу таких понять, як електронна сигарета, бездимний тютюновий виріб, новітній тютюновий виріб, виникнення залежності, спонсорство тютюну. Закон дозволить запровадити більш жорсткі вимоги до виробників тютюну — заборонять виробництво сигарет з вмістом нікотину більше 1,0 мг (зараз — 1,2 мг), смоли — 10 мг (зараз — 12 мг), монооксиду вуглецю — 10 мг (зараз не регулюється). Також будуть заборонені тютюнові вироби з добавками.

Медичне попередження про шкідливість куріння з фотографією повинні будуть займати 65% передньої та задньої поверхні пачки сигарет, а не 50%, як зараз. Такі попередження також друкуватимуться на упаковках електронних сигарет та рідин для куріння.

Автори закону переконують, що законопроект ставить знак рівності між традиційними тютюновими виробами та електронними сигаретами, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянами та забороняє їх куріння чи вживання в громадських місцях. Крім того, електронні сигарети заборонять рекламувати. Також будуть встановлені вимоги щодо здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом електронних сигарет та заправних контейнерів.

У пояснювальній записці зазначається, що через тютюнові вироби виникають неінфекційні захворювання, які спричиняють майже 84% усіх смертей в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я України повідомляли, щороку 85 тис. українців помирають від хвороб, спричинених курінням.

Нагадаємо, в Центрі громадського здоров’я України Міністерства охорони здоров’я заявляли, що електронні сигарети не рятують від тютюнової залежності та не є безпечнішими, ніж звичайні цигарки.