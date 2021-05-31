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Українські курці витрачають великі гроші на тютюн та сигарети.

За статистикою найбільше палять у бідних країнах та які розвиваються. В Україні палить кожна п’ята людина віком від 12 років. У 2019 році кожен третій українець не мав можливості відкладати на чорний день. При цьому 5,559 млн українців курили. Про це заявляють в Київській школі економіки, передає ZN.ua.

У Державній службі статистики підрахували, що у 2019 році щодня палили 1−5 сигарет 16,9% курців, 6−10 шт. — 35,3%, 11−15 цигарок — 12,4%. При цьому 16−20 сигарет на день випалювали 32,4% курців, а понад 20 шт. на день вживали 3%.Таким чином кожен курець у 2019 році витратив на тютюн понад 14 тис. грн. Крім того, кожен п’ятий курець палить від 6 до 10 років, а понад 20 років — кожен третій курець.

Якби люди, які палять понад 20 сигарет на день, заощаджували кошти, витрачені на тютюнові вироби, то змогли б відкладати понад 16 тис. грн на рік на яскравий, а не чорний день, відмовившись від темної звички, — цитує видання експертів.



Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України заявляли, що електронні сигарети не рятують від тютюнової залежності та не є безпечнішими, ніж звичайні цигарки.

Джерело: ZN.ua