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Украинские курильщики тратят большие деньги на табак и сигареты.

По статистике больше всего курят в бедных странах и которые развиваются. В Украине курит каждый пятый человек в возрасте от 12 лет. В 2019 году каждый третий украинец не имел возможности откладывать на черный день. При этом 5,559 млн украинцев курили. Об этом заявляют в Киевской школе экономики, передает ZN.ua.

В Государственной службе статистики подсчитали, что в 2019 году ежедневно курили 1−5 сигарет 16,9% курильщиков, 6−10 шт. — 35,3%, 11−15 сигарет — 12,4%. При этом 16−20 сигарет в день выкуривали 32,4% курильщиков, а более 20 шт. в день употребляли 3%. Таким образом каждый курильщик в 2019 году потратил на табак более 14 тыс. грн. Кроме того, каждый пятый курильщик курит от 6 до 10 лет, а свыше 20 лет — каждый третий курильщик.

Если бы люди, которые курят более 20 сигарет в день, экономили средства, потраченные на табачные изделия, то смогли бы откладывать более 16 тыс. грн в год на яркий, а не черный день, отказавшись от темной привычки, — цитирует издание экспертов.



Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что электронные сигареты не спасают от табачной зависимости и не безопаснее, чем обычные сигареты.

Источник: ZN.ua