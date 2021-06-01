Нардеп ганяв на дорогах, забувши про камери – його оштрафували. Фото: Урядовий кар'єр

https://racurs.ua/ua/n155475-nardep-ganyav-na-dorogah-zabuvshy-pro-kamery-yogo-oshtrafuvaly.html

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Правила дорожнього руху (ПДР) порушив один із народних депутатів — чоловік заплатив 12 тис. грн штрафу за перевищення швидкості.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи перший рік роботи камер фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Можу сказати, що нещодавно мені дзвонив один із колег Дениса Монастирського — не буду називати його прізвище — і розповів, що заплатив 12 тис. грн за перевищення швидкості за містом, бо не знав, що так багато камер, — зауважив Геращенко.



Як відомо, з 1 червня 2020 року в Україні запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери були встановлені в Києві й на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України запустить на дороги радари-фантоми до 1 липня. Профільне відомство спільно з Мінінфраструктури розпочало проект закупівлі обладнання, яке фіксуватиме швидкість автомобілів у русі.