Укус паука: что делать, если укусил паук. Фото: Pixabay

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Что делать, если укусил паук? С такой проблемой украинцы сталкиваются все чаще, но совершенно не владеют информацией ни о том, каковы симптомы укуса паука, ни какую первую помощь при укусе оказать пострадавшему.

Непривычная проблема

Укус паука — нетипичная проблема для Украины. Тем не менее, сообщения о подобных случаях в последнее время участились — сказывается глобальное потепление, которое заставляет опасных пауков перебираться из южных областей страны в центральные и даже северные регионы. Паука можно встретить не только в походе по безлюдным местам, но и в парке, и даже в собственной квартире. Обычно такое «соседство» не несет в себе ничего плохого, но в нашей стране есть несколько видов пауков, которые могут доставить большие неприятности.

Кроме того, украинцев все чаще кусают экзотические представители паукообразных, вроде паука-птицееда. Известны случаи, когда опасные твари приезжали в Украину с грузами тропических фруктов и атаковали сортировщиков на базах, продавцов или даже тех, кому не посчастливилось иметь квартиру над овощным магазином.

Тем не менее, в целом укусы пауков крайне редки, и в целом «отечественные» пауки не кусают людей вообще.

Как часто кусаются пауки

Большинство пауков абсолютно безвредны для людей. В мире существует более 40 тыс. видов пауков, и только 12 из 500 «кусачих» видов имеют достаточно сильный яд, чтобы нанести вред человеку.

Важно помнить, что пауки в основном избегают людей. Обычно они кусают кого-то столь крупного, как человек, только в качестве защиты. Например, когда вы наступаете на паучка, ищущего убежища в вашей обуви.

Если вы думаете, что вас укусил паук, вот как различить опасные и неопасные укусы и получать соответствующее лечение в каждом случае.

Как выглядит укус паука?

Укусы пауков вызывают воспаление кожи в месте прокола, которое иногда может быть зудящим или болезненным. Более серьезные укусы могут вызвать образование пузырей и побледнение кожного покрова.

Единственным пауком со смертельно опасным ядом в Украине является каракурт — один из самых опасных видов пауков из рода Черных вдов. Каракурт встречается на юге страны, обычно эти пауки живут в темных укромных местах, таких, как поленницы, подвалы, лазы, чердаки, ящики для хранения овощей и т. д. Они кусаются только при защите, если решат, что их атакуют.

Об укусах каракуртов в Херсонской, Николаевской, Одесской областях ежегодно сообщают в СМИ, однако таких случаев единицы. Хотя яд каракурта на 15% опаснее яда гремучей змеи, а смертность от укуса составляет 4%, многие укусы приводят лишь к минимальным симптомам.

По словам специалистов, вы сразу поймете, если вас укусит каракурт. Их ядовитые укусы вызывают ощущение острого укола, которое может перерасти в тупую боль или онемение вокруг пораженной области.

Могут быть видны две красные точки от проколов, а покраснение может появиться в течение часа после укуса. Однако яд не вызывает локального некроза.

Следующие серьезные симптомы могут проявиться в течение одного-шести часов после укуса и длиться от 12 до 48 часов:

потливость, тошнота или рвота;

сильные мышечные спазмы и боли в груди, животе и пояснице;

удушье, паника, учащенное сердцебиение;

помутнение рассудка.

Не каракурт, но…

Другой распространенный в Украине опасный вид пауков — тарантул. Он предпочитает южные регионы, но все чаще встречается в центральных областях страны.

Этот вид пауков — не смертельный для большинства людей. Однако их укусы весьма болезненны и сопровождаются отмиранием пораженных тканей тела. Кроме того, возможны обширные кровоизлияния во внутренних органах пострадавшего.

Укус сопровождается острой болью и покраснением, в месте прокола хелицерами — две красные точки на расстоянии от трех до 15 мм.

Наткнуться на тарантула довольно легко — он любит прятаться в траве, в районах со степной растительностью. Чтобы не стать жертвой тарантула, одежду и обувь перед надеванием тщательно проверяют и стряхивают: пауки обожают прятаться в карманах, складках ткани и в носках ботинок.

Как лечить укус паука в домашних условиях

Обычно медицинская помощь в случае укуса паука не требуется, так как смертельно опасные виды в Украине встречаются крайне редко. Если вас укусил, например, тарантул, первую помощь можно оказать и в домашних условиях — достаточно пить побольше воды и снять воспаление с места укуса.

Основные меры для лечения укуса паука дома, до обращения к медикам

Актуальным будет антибиотик, чтобы помочь предотвратить развитие инфекции. Безрецептурный спрей или мазь, например, бацитрацин или неоспорин, содержат антибиотики, которые препятствуют росту бактерий вокруг раны. Гидрокортизон-крем поможет снять воспаление с укушенного места. Этот препарат действует как противовоспалительное средство для уменьшения отеков. Препараты против зуда или оральные антигистаминные препараты также могут помочь уменьшить раздражение и зуд вокруг места укуса.

Когда обращаться за медицинской помощью в случае укуса паука

Если вы подозреваете, что вас мог укусить каракурт, следует немедленно проконсультироваться со специалистом в токсикологическом центре или в ближайшем травмпункте.

Если вас укусил каракурт или другой опасный паук, или вы не знаете, кому точно принадлежит укус, тщательно вымойте область с мылом и водой и держите ее в чистоте, чтобы снизить риск заражения.

Не прикладывайте лед на область укуса: это может усилить действие яда. Очень важно внимательно следить за симптомами в течение нескольких дней после укуса, также следует обратиться за дополнительной медицинской помощью, если появляется любой из следующих симптомов:

лихорадка;

темная моча;

красная и темная кольцевидная сыпь вокруг области укуса.

Это может быть признаком того, что яд распространяется по всему телу. В любом случае, лучше сразу обратиться к врачам — без надлежащего лечения укус каракурта через несколько дней может стать причиной гибели человека. В тяжелых случаях пострадавшему вводят противоядие, содержащее антитела, которые связываются с ядом и нейтрализуют его токсическое действие. В среднем после введения такой сыворотки пациенты ощущают облегчение в течение получаса.

В то же время сыворотка против укуса каракурта может спровоцировать серьезную аллергическую реакцию, поэтому не рекомендуется для людей с астмой или атопией. Если доступа к сыворотке нет, в полевых условиях укушенное место прижигают с помощью спички или горящей ветки.

Знание о том, как выглядит укус паука и как оказать первую помощь в таком случае, может спасти жизнь в критической ситуации вам или вашим близким.