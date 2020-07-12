Укус павука: що робити, якщо вкусив павук. Фото: Pixabay

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Що робити, якщо вкусив павук? З такою проблемою українці стикаються дедалі частіше, але абсолютно не володіють інформацією ані про те, якими є симптоми укусу павука, ані яку першу допомогу при укусі надати потерпілому.

Незвична проблема

Укус павука — нетипова проблема для України. Проте повідомлення про подібні випадки останнім часом почастішали — дається взнаки глобальне потепління, яке змушує небезпечних павуків перебиратися з південних областей країни в центральні і навіть північні регіони. Павука можна зустріти не тільки в поході безлюдними місцями, а й у парку, і навіть у власній квартирі. Зазвичай таке «сусідство» не несе в собі нічого поганого, але в нашій країні є кілька видів павуків, які можуть спричинити великі неприємності.

Крім того, українців дедалі частіше кусають екзотичні представники павукоподібних, як-от павук-птахоїд. Відомі випадки, коли небезпечні тварини приїжджали в Україну з вантажами тропічних фруктів і атакували сортувальників на базах, продавців чи навіть тих, кому не пощастило мати квартиру над овочевим магазином.

Однак загалом укуси павуків трапляються вкрай рідко, і загалом «вітчизняні» павуки не кусають людей.

Як часто кусаються павуки

Більшість павуків абсолютно нешкідливі для людей. У світі існує понад 40 тис. видів павуків, і тільки 12 з 500 «кусючих» видів мають достатньо сильну отруту, щоб завдати шкоди людині.

Важливо пам'ятати, що павуки переважно уникають людей. Зазвичай вони кусають когось такого великого, як людина, тільки для захисту. Наприклад, коли ви наступаєте на павучка, що шукає притулку у вашому взутті.

Якщо ви думаєте, що вас укусив павук, ось як відрізнити небезпечні укуси й отримати відповідне лікування.

Як виглядає укус павука?

Укуси павуків викликають запалення шкіри в місці проколу, яке іноді може свербіти або боліти. Серйозніші укуси можуть викликати утворення бульбашок і збліднення шкірного покриву.

Єдиним павуком зі смертельно небезпечною отрутою в Україні є каракурт — один з найнебезпечніших видів павуків з роду Чорних вдів. Каракурт зустрічається на півдні країни, як правило, ці павуки живуть у темних схронах, таких, як дровітні, підвали, лази, горища, ящики для зберігання овочів тощо. Вони кусаються тільки при захисті, якщо вирішать, що їх атакують.

Про укуси каракуртів на Херсонщині, в Миколаївській, Одеській областях щорічно повідомляють у ЗМІ, проте такі випадки є поодинокими. Хоча отрута каракурта на 15% небезпечніша за отруту гримучої змії, а смертність від укусу становить 4%, багато укусів спричиняють лише мінімальні симптоми.

За словами фахівців, ви відразу зрозумієте, якщо вас вкусить каракурт. Їхні отруйні укуси викликають відчуття гострого уколу, яке може перерости в тупий біль або оніміння навколо ураженої області.

Може бути видно дві червоні точки від проколів, а почервоніння може з'явитися протягом години після укусу. Однак отрута не викликає локального некрозу.

Такі серйозні симптоми можуть проявитися протягом однієї-шести годин після укусу і тривати від 12 до 48 годин:

пітливість, нудота або блювота;

сильні м'язові спазми і болі в грудях, животі і попереку;

задуха, паніка, прискорене серцебиття;

помутніння розуму.

Не каракурт, але...

Інший поширений в Україні небезпечний вид павуків — тарантул. Він віддає перевагу південним регіонам, проте дедалі частіше зустрічається в центральних областях країни.

Цей вид павуків — не смертельний для більшості людей. Однак їхні укуси дуже болючі і супроводжуються відмиранням уражених тканин тіла. Крім того, можливі великі крововиливи у внутрішніх органах потерпілого.

Укус супроводжується гострим болем і почервонінням, в місці проколу хеліцерами — дві червоні точки на відстані від трьох до 15 мм.

Наштовхнутися на тарантула доволі легко — він любить ховатися у траві, в районах зі степовою рослинністю. Щоб не стати жертвою тарантула, одяг і взуття перед вдяганням ретельно перевіряють і струшують: павуки полюбляють ховатися в кишенях, складках тканини і в черевиках.

Як лікувати укус павука в домашніх умовах

Зазвичай медична допомога в разі укусу павука не потрібна, адже смертельно небезпечні види в Україні зустрічаються вкрай рідко. Якщо вас укусив, наприклад, тарантул, першу допомогу можна надати і в домашніх умовах — достатньо пити багато води і зняти запалення з місця укусу.

Основні заходи для лікування укусу павука вдома, до звернення до медиків

Актуальним буде антибіотик, щоб допомогти запобігти розвитку інфекції. Безрецептурний спрей або мазь, наприклад, бацитрацин або неоспорін, містять антибіотики, які перешкоджають росту бактерій навколо рани. Гідрокортизон-крем допоможе зняти запалення з місця укусу. Цей препарат діє як протизапальний засіб для зменшення набряків. Препарати проти свербіння або оральні антигістамінні препарати також можуть допомогти зменшити подразнення і свербіж навколо місця укусу.

Коли звертатися по медичну допомогу в разі укусу павука

Якщо ви підозрюєте, що вас міг вкусити каракурт, треба негайно проконсультуватися з фахівцем у токсикологічному центрі або в найближчому травмпункті.

Якщо вас укусив каракурт або інший небезпечний павук, або ви не знаєте, кому точно належить укус, ретельно вимийте це місце з милом і водою і тримайте його в чистоті, щоб знизити ризик зараження.

Не прикладайте лід на місце укусу: це може посилити дію отрути. Дуже важливо уважно стежити за симптомами протягом кількох днів після укусу, також треба звернутися по додаткову медичну допомогу, якщо ви маєте будь-який з цих симптомів:

лихоманка;

темна сеча;

червона і чорна кільцеподібна висипка навколо місця укусу.

Це може бути ознакою того, що отрута поширюється по всьому тілу. У будь-якому разі, краще відразу звернутися до лікарів — без належного лікування укус каракурта за кілька днів може стати причиною загибелі людини. У важких випадках потерпілому вводять протиотруту, що містить антитіла, які зв'язуються з отрутою і нейтралізують її токсичну дію. В середньому після введення такої сироватки пацієнти відчувають полегшення протягом півгодини.

Водночас сироватка проти укусу каракурта може спровокувати серйозну алергічну реакцію, тому не рекомендується для людей з астмою або атопією. Якщо доступу до сироватки немає, в польових умовах місце укусу припікають за допомогою сірника або гілки, що горить.

Знання про те, як виглядає укус павука і як надати першу допомогу в такому випадку, може врятувати життя у критичній ситуації вам або вашим близьким.