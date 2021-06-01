Вуличний отруйний павук відправив до лікарні жителя Дніпра

Жителя Дніпра вкусив надзвичайно отруйний павук, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

У Дніпрі місцевий житель опинився у лікарні після укусу отруйного павука.

За словами 50-річного Ігоря Пацеріна, павук його вкусив, коли він приліг під деревом у саду, повідомляє Telegram-канал «Дніпро обласний».

Чоловік відчув пекучий біль на нозі і побачив дві червоні точки. Місце укусу швидко набрякло, постраждалого почало морозити, з’явилася нудота, розболілася голова. Зрештою він опинився у лікарні під крапельницею.

Який саме павук його вкусив, постраждалий не помітив. На думку медиків, симптоми свідчать про укус каракурта — відносно невеликого павука з панциром чорного кольору, на якому розкидані великі червоні плями.

Павуки цього виду ведуть нічний спосіб життя, а ховаються і сплять у нірках в землі, у скошеній траві.

Отрута у цих павуків у 15 разів сильніша отрути гримучої змії, проте обсяг, який вони вприскують при укусі, значно менший. Однак, якщо постраждалому не надати вчасно допомогу, можуть бути серйозні наслідки.

Зазначається, що в останні роки у Дніпрі з приходом тепла спостерігається активізація павуків.