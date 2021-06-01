Лукашенко и Путин. Фото: BBC

https://racurs.ua/n155478-sekretnyy-chemodanchik-lukashenko-diktator-rasskazal-s-chem-priezjal-k-putinu.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, взял в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным черный чемодан.

Диктатор заявил, что привез президенту страны-агрессора аналитические материалы, которые были подготовлены белорусскими спецслужбами. Лукашенко пояснил, что они с Путиным периодически обмениваются подобной информацией, если она касается одной из сторон. Об этом он заявил на совещании, сообщает «Белта».

Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать, — отметил Лукашенко.

Он добавил, что в чемодане были материалы, которые касались ситуации вокруг Беларуси и России, отношений с США, Евросоюзом и Китаем. Диктатор подчеркнул, что это «очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина».

Напомним, в 2021 году Лукашенко и Путин встречались уже трижды. Последние переговоры длились более 5 часов, стороны обсудили то, что в ближайшее время Минск получит от Москвы второй транш кредита в размере 500 млн долл. из общей суммы в 1,5 млрд долл.

Источник: «Белта»