Київ жорстко відповів на намір Лукашенка літати в Крим - деталі

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Авіарейси з Білорусі до Криму, які хоче налагодити самопроголошений президент Олександр Лукашенко, прокоментувала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. У зовнішньополітичному відомстві України попередили Мінськ, що Київ діятиме миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію півострова Росією й пообіцяли жорсткі санкції.

Джапарова вказала, що МЗС «зафіксувало висловлювання Лукашенка щодо звернення до Росії та Путіна із можливим відкриттям авіарейсів до окупованого Криму». Вона назвала ці заяви «емоційною реакцією» диктатора на дії України після захоплення пасажирського літака Ryanair й арешту опозиціонера Романа Протасевича.

Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими «ЛНР» чи «ДНР». І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками, — наголосила Джапарова.

Дипломат нагадала, що режим Лукашенка перетнув чергову червону лінію не лише щодо своїх громадян, а й громадян інших країн та міжнародного права, й ці дії не залишатимуться без відповіді.

Цю «канітель і провокації», як висловився Лукашенко, затіяла не Україна, а сама білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля. Чим в міцніші обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишатися справді незалежною і суверенною державою… Якщо Лукашенко хоче розділити відповідальність з Путіним (за анексію Криму — ред.) на одній лаві підсудних в Гаазі,… це його особистий вибір, — підсумувала Джапарова.



Нагадаємо, після того, як Україна закрила небо для білоруських літаків, Лукашенко попросив Путіна пустити їх через Росію в Крим.

Джерело: Укрінформ