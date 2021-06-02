Санкції проти «Північного потоку» обіцяють сенатори після зустрічі із Зеленським. Фото: УП

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Нові санкції проти «Північного потоку-2» Сполучені Штати Америки можуть ввести у 2021 році.

Про це заявила сенатор від американського штату Нью-Гемпшир Джин Шахін на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, в Конгресі сформована двопартійна опозиція до проекту і там розглядатимуть способи зупинки будівництва. Також обговорять, якими будуть подальші дії на випадок, якщо будівництво газопроводу все ж завершать.

Завершення будівництва «Північного потоку-2» матиме серйозні наслідки для України та енергетичної безпеки Європи, тому що Росія таким чином отримає у свої руки нову зброю, — сказала Шахін.

Також сенатор зазначила, що восени в Німеччині відбудуться вибори, які можуть вплинути на реалізацію проекту «Північний потік-2».

Окрім того, вона розповіла, що Україна надала необхідні аргументи для того, щоб переконати США продовжити надавати військову допомогу. Сенатор від штату Огайо Роб Портман уточнив, що зустріч із Зеленським може вплинути на збільшення допомоги українській армії.

Президент Зеленський запропонував нам віртуальний тур на лінію розмежування, де військове командування доповіло про поточну ситуацію. Ми також обговорили іншу допомогу, яку можемо надати і в економіці, і в реформах, і навіть у протидії російській дезінформації, — сказав Портман.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що відмовився від запровадження нових санкцій проти компанії-оператора геополітичного проекту Росії Nord Stream 2, оскільки газогін майже добудовано, а цей крок завдав би шкоди відносинам з Європою.