Санкции против «Северного потока» обещают сенаторы после встречи с Зеленским. Фото: УП

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Новые санкции против «Северного потока-2» Соединенные Штаты Америки могут ввести в 2021 году.

Об этом заявила сенатор от американского штата Нью-Хэмпшир Джин Шахин на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, в Конгрессе сформирована двухпартийная оппозиция к проекту и там будут рассматривать способы остановки строительства. Также обсудят, какими будут дальнейшие действия в случае, если строительство газопровода все же завершат.

Завершение строительства «Северного потока-2» будет иметь серьезные последствия для Украины и энергетической безопасности Европы, потому что Россия таким образом получит в свои руки новое оружие, — сказала Шахин.

Также сенатор отметила, что осенью в Германии состоятся выборы, которые могут повлиять на реализацию проекта «Северный поток-2».

Кроме того, она рассказала, что Украина предоставила необходимые аргументы для того, чтобы убедить США продолжить оказывать военную помощь. Сенатор от штата Огайо Роб Портман уточнил, что встреча с Зеленским может повлиять на увеличение помощи украинской армии.

Президент Зеленский предложил нам виртуальный тур на линию разграничения, где военное командование доложило о текущей ситуации. Мы также обсудили другую помощь, которую можем предоставить и в экономике, и в реформах, и даже в противодействии российской дезинформации, — сказал Портман.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что отказался от введения новых санкций против компании-оператора геополитического проекта России NordStream2, поскольку газопровод почти достроен, а этот шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.