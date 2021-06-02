«Друг Украины» Волкер лоббирует «Северный поток-2» – Зеркаль. Фото: politik.org.ua

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Лоббистом «Северного потока-2» стал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом сообщила бывшая советница главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль в интервью «Европейской правде».

Он работает на лоббистскую компанию, представляющую интересы «Северного потока-2», — сообщила Зеркаль.

Это произошло после всех слушаний по импичменту Дональда Трампа. Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины по 7 июля 2017-го по 27 сентября 2019 года.

Он уволился на фоне скандала с давлением на Украину для расследования против политического соперника президента Дональда Трампа.

Недавно бывшая советница председателя правления НАК «Нафтогаз» Елена Зеркаль стала советницей министра энергетики Германа Галущенко. На новой должности она приняла участие во встрече министра Галущенко и еврокомиссара Кадри Симсон. Во время переговоров обсуждался вопрос стратегического энергетического партнерства между Украиной и ЕС.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что отказался от введения новых санкций против компании-оператора геополитического проекта России Nord Stream 2, поскольку газопровод почти достроен, а этот шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.