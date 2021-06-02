«Друг України» Волкер лобіює «Північний потіку-2» — Зеркаль. Фото: politik.org.ua

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Лобістом «Північного потоку-2» став колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це повідомила колишня радниця голови правління «Нафтогазу» Олена Зеркаль в інтерв’ю «Європейській правді».

Він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси «Північного потоку-2», — повідомила Зеркаль.

Це відбулося після всіх слухань щодо імпічменту Дональда Трампа. Волкер був спецпредставником США з питань України з 7 липня 2017 року по 27 вересня 2019 року.

Він звільнився на тлі скандалу з тиском на Україну для розслідування проти політичного суперника президента Дональда Трампа.

Нещодавно колишня радниця голови правління НАК «Нафтогаз» Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка. На новій посаді вона взяла участь у зустрічі міністра Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсона. Під час перемовин обговорювалося питання стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що відмовився від запровадження нових санкцій проти компанії-оператора геополітичного проекту Росії Nord Stream 2, оскільки газогін майже добудовано, а цей крок завдав би шкоди відносинам з Європою.