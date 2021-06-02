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Ракурс
Вулкан Этна разбушевался в Италии – фото и видео извержения.

Вулкан Этна разбушевался в Италии — фото и видео извержения

2 июн 2021, 14:41
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Извержение вулкана Этна продолжается в Италии — взрывы произошли в юго-восточном кратере.

Шлейф от извержения вулкана достиг 6,5 км. Впрочем, на работу ближайшего аэропорта в Катании это не повлияло, сообщает Global News.

На кадрах видно, как в небо выбрасываются большие клубы пепла, а по склонам горы стекает огненная лава.

По словам экспертов, это одна из самых длинных серий извержений Этны. Вулкан проснулся еще зимой и пока, по-видимому, успокаиваться не собирается.

Гора Этна — популярное место, привлекающее туристов, желающих увидеть необыкновенные потоки лавы, которые светятся оранжевым цветом в ночное время.


Напомним, извержение вулкана в Колумбии заставило местных жителей эвакуироваться. Мощный грязевой вулкан в муниципалитете Некокли, департамент Антиокия, выбросил мощный столб пепла и раскаленную грязь, которая разлетелась вокруг.

Источник: Global News

Источник: Ракурс


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