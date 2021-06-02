Вулкан Этна разбушевался в Италии – фото и видео извержения.

Вулкан Этна разбушевался в Италии — фото и видео изверженияhttps://racurs.ua/n155524-vulkan-etna-razbushevalsya-v-italii-foto-i-video-izverjeniya.htmlРакурс
Извержение вулкана Этна продолжается в Италии — взрывы произошли в юго-восточном кратере.
Шлейф от извержения вулкана достиг 6,5 км. Впрочем, на работу ближайшего аэропорта в Катании это не повлияло, сообщает Global News.
На кадрах видно, как в небо выбрасываются большие клубы пепла, а по склонам горы стекает огненная лава.
По словам экспертов, это одна из самых длинных серий извержений Этны. Вулкан проснулся еще зимой и пока, по-видимому, успокаиваться не собирается.
Гора Этна — популярное место, привлекающее туристов, желающих увидеть необыкновенные потоки лавы, которые светятся оранжевым цветом в ночное время.
Напомним, извержение вулкана в Колумбии заставило местных жителей эвакуироваться. Мощный грязевой вулкан в муниципалитете Некокли, департамент Антиокия, выбросил мощный столб пепла и раскаленную грязь, которая разлетелась вокруг.
Источник: Global News