Вулкан Этна разбушевался в Италии – фото и видео извержения.

https://racurs.ua/n155524-vulkan-etna-razbushevalsya-v-italii-foto-i-video-izverjeniya.html

Ракурс

Извержение вулкана Этна продолжается в Италии — взрывы произошли в юго-восточном кратере.

Шлейф от извержения вулкана достиг 6,5 км. Впрочем, на работу ближайшего аэропорта в Катании это не повлияло, сообщает Global News.

На кадрах видно, как в небо выбрасываются большие клубы пепла, а по склонам горы стекает огненная лава.

По словам экспертов, это одна из самых длинных серий извержений Этны. Вулкан проснулся еще зимой и пока, по-видимому, успокаиваться не собирается.

Гора Этна — популярное место, привлекающее туристов, желающих увидеть необыкновенные потоки лавы, которые светятся оранжевым цветом в ночное время.

Напомним, извержение вулкана в Колумбии заставило местных жителей эвакуироваться. Мощный грязевой вулкан в муниципалитете Некокли, департамент Антиокия, выбросил мощный столб пепла и раскаленную грязь, которая разлетелась вокруг.

Источник: Global News