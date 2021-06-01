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Ракурс
Извержение вулкана. Фото: The Watchers

Грязевой вулкан мощно «взорвался» в Колумбии (ФОТО, ВИДЕО)

1 июн 2021, 12:39
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Извержение вулкана в Колумбии заставило местных жителей эвакуироваться. Мощный грязевой вулкан в муниципалитете Некокли, департамент Антиокия, выбросил мощный столб пепла и раскаленную грязь, которая разлетелась вокруг.

Один человек травмирован, 150 жителей были эвакуированы. Об этом сообщает The Watchers.

Это извержение стало самым сильным с 2005 года. Очевидцы происшествия успели заснять опасное явление на видео и поделились им в социальных сетях. На почве ближайших деревень образовались многочисленные трещины, были повреждены жилые дома и дороги.

Извержение вулкана. Фото: The Watchers

Извержение вулкана. Фото: The Watchers
Эвакуированные колумбийцы временно размещены в школе близлежащего поселка, люди получили гуманитарную помощь. Сельские жители пока не могут вернуться в свои дома, поскольку деревня расположена в зоне прямого воздействия вулкана.

Эвакуированные колумбийцы. Фото: The Watchers


Напомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана Сангай произошло 22 мая в Эквадоре. Мощный активный вулкан выбросил огромный поток вулканической массы. Извержение достигало 500−1000 м от кратера.

Источник: The Watchers


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