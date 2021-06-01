Извержение вулкана. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/n155446-gryazevoy-vulkan-moschno-vzorvalsya-v-kolumbii-foto-video.html

Ракурс

Извержение вулкана в Колумбии заставило местных жителей эвакуироваться. Мощный грязевой вулкан в муниципалитете Некокли, департамент Антиокия, выбросил мощный столб пепла и раскаленную грязь, которая разлетелась вокруг.

Один человек травмирован, 150 жителей были эвакуированы. Об этом сообщает The Watchers.





Это извержение стало самым сильным с 2005 года. Очевидцы происшествия успели заснять опасное явление на видео и поделились им в социальных сетях. На почве ближайших деревень образовались многочисленные трещины, были повреждены жилые дома и дороги.







Эвакуированные колумбийцы временно размещены в школе близлежащего поселка, люди получили гуманитарную помощь. Сельские жители пока не могут вернуться в свои дома, поскольку деревня расположена в зоне прямого воздействия вулкана.





Напомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана Сангай произошло 22 мая в Эквадоре. Мощный активный вулкан выбросил огромный поток вулканической массы. Извержение достигало 500−1000 м от кратера.

Источник: The Watchers