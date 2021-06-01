Вибух вулкану. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/ua/n155446-gryazovyy-vulkan-potujno-vybuhnuv-u-kolumbiyi-foto-video.html

Ракурс

Виверження вулкана в Колумбії змусило місцевих жителів евакуюватися. Потужний грязьовий вулкан у муніципалітеті Некоклі, департамент Антіокия, викинув потужний стовп попелу й розпечений бруд, що розлетівся навколо.

Один чоловік травмувався, 150 жителів евакуювали. Про це повідомляє The Watchers.





Це виверження стало найсильнішим із 2005 року. Очевидці події встигли зняти небезпечне явище на відео й поділилися ним у соціальних мережах. На ґрунті найближчих сіл утворилися численні тріщини, були пошкоджені житлові будинки та дороги.









Евакуйовані колумбійці наразі тимчасово розміщені в школі сусіднього селища, люди отримали гуманітарну допомогу. Сільські жителі поки не можуть повернутися до своїх домівок, оскільки село розташоване в зоні прямого впливу вулкана.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана Сангай відбулося 22 травня в Еквадорі. Потужний активний вулкан викинув величезний потік вулканічної маси. Виверження досягало 500−1000 м від кратера.

Джерело: The Watchers