Медведчук за готівку СБУ купував вугілля в ОРДЛО — розслідування

https://racurs.ua/ua/n155447-medvedchuk-za-gotivku-sbu-kupuvav-vugillya-v-ordlo-rozsliduvannya-video.html

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Віктор Медведчук за сприяння СБУ домовлявся про купівлю вугілля з окупованого Донбасу. Про це йдеться у нових аудіозаписах телефонних розмов проросійського нардепа «Опозиційної платформи — За життя», які оприлюднили журналісти Bihus.Info.

Медведчук у 2014 році спілкувався про вугільні контракти з терористами-маріонетками Кремля і представниками російського уряду.

У листопаді 2014 Медведчук на записах починає обговорювати з Москвою купівлю Україною вугілля на окупованих територіях. З плівок випливає, що Кремль таким чином намагався наситити грошима самопроголошені республіки.

Після скандалу з вугіллям з ПАР у 2014 році, судячи з плівок, далі паливо для ТЕС почали возити з окупованих територій. Згодом фірми з орбіти Медведчука займалися поставками окупованого вугілля державним ТЕС під виглядом африканського, а також возили на ТЕС російське вугілля. Зокрема, йдеться про щонайменше дві компанії з Гонконгу — Arida Global Limited і Cortex Sales Limited, про зв’язок з якими Медведчука, писали ще в попередні роки.

Також нардеп нібито ініціював шантаж України Кремлем щодо дефіциту вугілля.

24 грудня 2014 року Медведчук звітував Кремлю про те, що Київ готовий платити готівкою. Причому возити її буде Служба безпеки України. 31 грудня 2014 року СБУ нібито повезла гроші на окуповані території. Проте терористи не відправили вугілля в Україну, тому Медведчуку довелося Кремль вплинути на них.

По Донецьку відвантажили тільки 27 вагонів — це на 1,5 млн грн. А по Луганську взагалі — навіть ще транспорт не замовили. Вони ж передоплату отримали 10 млн, по 5 млн, і ми ж збираємося завтра новий транш, — скаржився Медведчук 4 січня 2015 року в телефонній розмові з заступником голови уряду РФ.

Зазначимо, що після цієї розмови вугілля таки відправили в повному обсязі.

Очолював СБУ в той час Валентин Наливайченко. У коментарі Bihus.Info він заявив, що нічого не знає про супровід готівки за вугілля Службою безпеки України.

29 грудня 2014 Петро Порошенко заявив, що Україна купуватиме вугілля на окупованих територіях. Нині нардеп вказав, що не пам’ятає «точної ролі Медведчука» у вугільних контрактах з окупованими територіями, і не пам’ятає «жодних компаній, бо йшлося виключно про державний інтерес».

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили вже низку записів розмов нібито Медведчука з російськими чиновниками.

Джерело: Bihus.Info