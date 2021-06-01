Кримські окупанти засудили Чубарова до шести років колонії

Чубаров. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n155445-krymski-okupanty-zasudyly-chubarova-do-shesty-rokiv-koloniyi.html

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Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, був незаконно засуджений підконтрольним російським окупантам «Верховним судом Криму» до шести років позбавлення волі в колонії.

Його звинувачують в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. Про це повідомила омбудсмен із прав людини Людмила Денісова.

Згідно з вироком маріонеткового суду РФ, Чубаров також має сплатити 200 тис. рублів штрафу та відпрацювати 200 годин виправних робіт.

Від початку цього судилища Рефат Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини, — наголосила омбудсмен.

Як відомо, 26 лютого 2014 року відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком спротиву російській окупації. Серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту, був і Рефат Чубаров.

Сам Чубаров поки не реагував на вирок російських колаборантів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода в Криму більше не буде дефіцитом — таку думку висловили російські окупанти. Військові РФ проклали тимчасовий водопровід на анексованому півострові. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що протяжність водопроводу склала 32 кілометри.