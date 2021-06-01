Крымские оккупанты приговорили Чубарова к шести годам колонии

Чубаров. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n155445-krymskie-okkupanty-prigovorili-chubarova-k-shesti-godam-kolonii.html

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Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, был незаконно приговорен подконтрольным российским оккупантам «Верховным судом Крыма» к шести годам лишения свободы в колонии.

Его обвиняют в «организации массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Согласно приговору марионеточного суда РФ, Чубаров также должен выплатить 200 тыс. рублей штрафа и отработать 200 часов исправительных работ.

С начала этого судилища Рефат Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию и эффективной юридической защиты, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека, — отметила омбудсмен.

Как известно, 26 февраля 2014 года состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации. Среди тех, кто вышел под здание крымского парламента, был и Рефат Чубаров.

Сам Чубаров пока не реагировал на этот приговор российских коллаборационистов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в Крыму больше не будет дефицитом — такое мнение высказали российские оккупанты. Военные РФ проложили временный водопровод на аннексированном полуострове. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что протяженность водопровода составила 32 километра.