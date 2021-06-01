Разумков агрессивно ответил нардепам из-за языкового закона

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Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, во время пленарного заседания 1 июня устроил словесную перепалку с народными депутатами, в частности Николаем Княжицким, экс-спикером Рады Андреем Парубием и экс-главой Украинского института нацпамяти Владимиром Вятровичем, которые выступали против голосования за включение в повестку дня изменений в языковое законодательство.

Оппозиционные фракции, среди которых «ЕС», «Голос» и ряд других нардепов, вышли к трибуне, где Княжицкий выступил с призывом не поддерживать этот законопроект, поскольку голосование проходит в нарушение регламента Рады.

Затем Вятрович начал выкрикивать к Разумкову «Ганьба!».

Это нарушение, — говорили нардепы о голосовании.

Парламентарии отметили, что профильный комитет еще на рассматривал законопроект, а его уже их в обход монобольшинство пытается вынести в сессионный зал.

В ответ Разумков агрессивно ответил Парубию:

Вы 17 раз ставили на голосование, ни вам мне рассказывать о регламенте.

Эти слова некоторые депутаты встретили аплодисментами. По итогам голосования, депутаты провалили включение проекта закона № 5554.

В отличие от вас, я не ставлю на повторное (голосование — ред.) — во второй, третий, пятнадцатый, двадцать третий раз, — заявил повышенным тоном Разумков.

Напомним, 1 июня в повестку дня Верховной Рады «Слуги народа» пытались включить законопроекты № 5554 и № 5554−1. Оба направлены на отсрочку на неопределенный срок, а фактически отмену необходимости демонстрировать теле- и кинопродукцию на украинском языке. Авторами законопроектов являются депутаты-«слуги» Никита Потураев, Евгения Кравчук и Александр Санченко.