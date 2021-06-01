Разумков агресивно відповів нардепам через мовний закон

https://racurs.ua/ua/n155444-razumkov-agresyvno-vidpoviv-nardepam-cherez-movnyy-zakon.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, під час пленарного засідання 1 червня влаштував словесну перепалку з народними депутатами, зокрема Миколою Княжицьким, екс-спікером Ради Андрієм Парубієм та екс-главою Українського інституту нацпам’яті Володимиром В’ятровичем, які виступали проти голосування за включення до порядку денного змін до мовного законодавства.

Опозиційні фракції, серед яких «ЄС», «Голос» та низка інших нардепів, вийшли до трибуни, де Княжицький виступив із закликом не підтримувати цей законопроект, оскільки голосування відбувається в порушення регламенту Ради.

Потім В’ятрович почав вигукувати до Разумкова «Ганьба!».

Це порушення, — зазначили нардепи.

Парламентарі наголошували, що профільний комітет ще на розглядав законопроект, а його вже в обхід комітетів монобільшість намагається винести в сесійний зал.

У відповідь Разумков агресивно вигукнув Парубію:

Коли ви 17 разів ставили на голосування, то не вам мені розповідати про регламент.

Ці слова деякі депутати зустріли оплесками. За підсумками голосування, нардепи провалили включення проекту закону № 5554.

На відміну від вас, я не ставлю на повторне (голосування — ред.) — у другий, третій, п’ятнадцятий, двадцять третій раз, — заявив підвищеним тоном Разумков.

Нагадаємо, 1 червня у порядок денний Верховної Ради «Слуги народу» намагалися включити законопроекти № 5554 та № 5554−1. Обидва направлені на відтермінування на невизначений термін, а фактично скасування необхідності демонструвати теле- та кінопродукцію українською мовою. Авторами законопроектів є депутати-«слуги» Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Олександр Санченко.