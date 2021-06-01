Медведчук с помощью СБУ покупал уголь в ОРДЛО - расследование

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Ракурс

Виктор Медведчук при содействии СБУ договаривался о покупке угля из оккупированного Донбасса. Об этом говорится в новых аудиозаписях телефонных разговоров пророссийского нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые обнародовали журналисты Bihus.Info.

Медведчук в 2014 году общался об угольных контрактах с террористами-марионетками Кремля и представителями российского правительства.

В ноябре 2014 года Медведчук на записях начинает обсуждать с Москвой покупку Украиной угля на оккупированных территориях. Таким образом Кремль пытался насытить деньгами «самопровозглашенные республики».

После скандала с углем из ЮАР в 2014 году, судя по пленках, дальше топливо для украинских ТЭС начали возить с оккупированных территорий. Впоследствии фирмы из орбиты Медведчука занимались поставками оккупированного угля государственным ТЭС под видом африканского, а также возили на ТЭС российский уголь. В частности, речь идет о двух компаниях из Гонконга — Arida Global Limited и Cortex Sales Limited, о связях Медведчука с которыми упоминалось еще в предыдущие годы.

Также нардеп якобы инициировал шантаж Украины Кремлем из-за дефицита угля.

24 декабря 2014 года Медведчук отчитывался Кремлю о том, что Киев готов платить наличными средства. Причем возить деньги должна была Служба безопасности Украины. 31 декабря 2014 года СБУ якобы повезла деньги на оккупированные территории. Однако террористы не отправили уголь Украине, поэтому Медведчуку пришлось просить Кремль повлиять на террористов.

По Донецку отгрузили только 27 вагонов — это на 1,5 млн грн. А по Луганску вообще — даже еще транспорт не заказали. Они предоплату получили 10 млн, по 5 млн, и мы собираемся завтра новый транш…, — жаловался Медведчук 4 января 2015 года в телефонном разговоре с заместителем председателя правительства РФ.

Отметим, что после этого разговора уголь таки отправили в полном объеме.

Возглавлял СБУ в то время Валентин Наливайченко. В комментарии Bihus.Info он заявил, что ничего не знает о сопровождении наличных средств для покупки угля Службой безопасности Украины.

29 декабря 2014 года Петр Порошенко заявил, что Украина будет покупать уголь на оккупированных территориях. Сейчас нардеп указал, что не помнит «точной роли Медведчука» в угольных контрактах с оккупированными территориями, и не помнит «никаких компаний, так как речь шла исключительно о государственном интересе».

Напомним, СМИ обнародовали уже ряд записей разговоров якобы Медведчука с российскими чиновниками.