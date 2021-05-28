Українські миротворці в Конго рятували населення від виверження вулкану. Фото: ООН

https://racurs.ua/ua/n155302-ukrayinski-myrotvorci-v-kongo-ryatuvaly-naselennya-vid-vyverjennya-vulkanu-foto.html

Ракурс

Українські миротворці були залучені до евакуації населення через виверження вулкану в Демократичній Республіці Конго.

Виверження, яке супроводжувалося сейсмічною активністю та поширенням вулканічного пилу, призвело до виникнення надзвичайної ситуації в місті Гома. До евакуації місцевих мешканців та персоналу місії ООН задіяли екіпажі вертольотів 18 окремого вертолітного загону. Про це 28 травня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Тільки за вчора в безпечне місце українські миротворці доставили близько 200 осіб. Також екіпажі вертольотів залучили до охорони базового табору, вони знаходяться в постійній готовності до перекидання в безпечні райони.

У Міноборони наголосили, що на сьогодні український вертолітний загін залишається єдиним, який виконує польоти в умовах надзвичайних ситуацій у цій країні.

Нагадаємо, у 2018 році в Конго члени терористичного угруповання вбили сімох миротворців Організації Об'єднаних Націй (ООН). Миротворці у складі місії MONUSCO брали участь в операції урядових сил проти терористів ADF.