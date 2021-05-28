Віктор Гвоздь, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n155301-eks-ochilnyk-slujby-zovnishnoyi-rozvidky-zagynuv-u-iegypti-zmi.html

Ракурс

У Єгипті сьогодні, 28 травня, загинув колишній очільник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Віктор Гвоздь.

Про це повідомляє видання «Гордон» з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що Гвоздь загинув в результаті проблем під час занять дайвінгом поблизу міста Дахаб, розташованого за 80 км від Шарм-ель-Шейха. За даними співрозмовника видання, інцидент стався приблизно о 11.00, через півгодини рятувальники знайшли Гвоздя.

За інформацією джерел видання «Страна», Гвоздя знайшли ще живим та доставили до клініки, проте врятувати його життя медикам не вдалося. Джерела видання зазначають, що він надто довго пробув під водою та надто швидко піднявся з глибини 40 м.

Гвозь очолював СЗР у період з 27 лютого 2014 року по 29 квітня 2016 року.

Нагадаємо, у 2013 році в Єгипті в результаті падіння з квадроциклу загинула українська актриса.

Джерело: «Гордон», «Страна»