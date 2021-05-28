Розкрадання дизпалива «Укрзалізниці» викрили в Миколаєві. Фото: СБУ

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Розкрадання дизельного пального «Укрзалізниці» викрили правоохоронці в Миколаєві.

Служба безпеки України затримала посадовців «УЗ», котрі систематично зливали з локомотивів по 100−150 т дизельного палива. Все пальне вони незаконно продавали. Про це 28 травня повідомив прес-центр СБУ.

Експерти встановили, що щомісячно ділки завдавали збитків до 50 тис. дол. У спецслужбі стверджують, що нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом.

Виявилося, що угруповання діяло з грудня 2020 року. Залізничники працювали спільно представниками кримінального середовища. Все вкрадене пальне збували через підконтрольні їм автозаправні станції. У ході спецоперації були затримані семеро зловмисників — троє посадовців «Укрзалізниці» та четверо кримінальних елементів.

Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів через крадіжку електрокабелю, яка призвела до закритого світлофора на станції Дарниця. Через це деякі поїзди відставали від графіка на 1−2 години.