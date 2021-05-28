Хищение дизтоплива «Укрзализныци» разоблачили в Николаеве. Фото: СБУ

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Хищение дизельного топлива «Укрзализныци» разоблачили правоохранители в Николаеве.

Служба безопасности Украины задержала должностных лиц «УЗ», которые систематически сливали с локомотивов по 100−150 т дизельного топлива. Все горючее они незаконно продавали. Об этом 28 мая сообщил пресс-центр СБУ.

Эксперты установили, что ежемесячно дельцы наносили ущерб до 50 тыс. долл. В спецслужбе утверждают, что нехватка горючего могла привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

Оказалось, что группировка действовала с декабря 2020 года. Железнодорожники работали совместно представителями криминальной среды. Все украденное топливо сбывали через подконтрольные им автозаправочные станции. В ходе спецоперации были задержаны семь злоумышленников — три должностных лица «Укрзализныци» и четыре криминальных элемента.

Напомним, в марте «Укрзализныця» сообщила о задержке ряда поездов из-за кражи электрокабеля, которая привела к закрытому светофору на станции Дарница. Из-за этого некоторые поезда отставали от графика на 1−2 часа.