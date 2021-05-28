Школьнику из Оренбургской области РФ грозит штраф за участие в «несанкционированном митинге», фото: «Подъём»

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В России первоклассника из села Александровка Оренбургской области обвинили в участии в «несанкционированном митинге». Он вместе с другими учениками во время «последнего звонка» держал небольшой плакат, на котором находилась просьба отремонтировать местную школу.

Теперь родителям школьника грозит штраф в размере 30 тыс. рублей (примерно 11,2 тыс. грн). Об этом сообщает российское издание «Подъём».

По словам матери школьника, денег на то, чтобы заплатить штраф, в семье нет.

Но обещали люди помочь, всем селом будем складываться, — рассказала она изданию.

Женщина отмечает, что соответствующую акцию поддержали родители всех детей из класса.

Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребёнка, хотя мы со своими детьми были, — отметила она.

Такие действия власти женщина считает несправедливыми.

Мы не митинговали, не требовали, мы просили, просили обратить внимание на нашу школу, — добавила она.

Школу в этом селе закрыли в прошлом году из-за ее аварийного состояния, в результате чего школьники вынуждено учились в маленьких помещениях бывшего интерната. По словам матери первоклассника, на акцию с плакатами родители решились после появления информации о том, что учеников будут возить в соседнее село за 28 км.

Источник: «Подъём»