Российскому первокласснику грозит штраф за «несанкционированный митинг» (ФОТО)https://racurs.ua/n155299-rossiyskomu-pervoklassniku-grozit-shtraf-za-nesankcionirovannyy-miting-foto.htmlРакурс
В России первоклассника из села Александровка Оренбургской области обвинили в участии в «несанкционированном митинге». Он вместе с другими учениками во время «последнего звонка» держал небольшой плакат, на котором находилась просьба отремонтировать местную школу.
Теперь родителям школьника грозит штраф в размере 30 тыс. рублей (примерно 11,2 тыс. грн). Об этом сообщает российское издание «Подъём».
По словам матери школьника, денег на то, чтобы заплатить штраф, в семье нет.
Но обещали люди помочь, всем селом будем складываться, — рассказала она изданию.
Женщина отмечает, что соответствующую акцию поддержали родители всех детей из класса.
Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребёнка, хотя мы со своими детьми были, — отметила она.
Такие действия власти женщина считает несправедливыми.
Мы не митинговали, не требовали, мы просили, просили обратить внимание на нашу школу, — добавила она.
Школу в этом селе закрыли в прошлом году из-за ее аварийного состояния, в результате чего школьники вынуждено учились в маленьких помещениях бывшего интерната. По словам матери первоклассника, на акцию с плакатами родители решились после появления информации о том, что учеников будут возить в соседнее село за 28 км.
Источник: «Подъём»