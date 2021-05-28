Рекорд по перетягиванию поезда метро установили в Украине. Скриншот с видео

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Рекорд Украины по перетягиванию поезда метро установили стронгмены.

Поезд тянули сильнейший человек мира Алексей Новиков и многократный чемпион Украины Александр Лашин. Силачам удалось на 30 метров потянуть пять вагонов, весом 156 т. Событие 28 мая провели в депо «Дарница», организаторами выступили Федерация стронгмена Украины совместно с КП «Киевский метрополитен». Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook.

На достигнутом богатыри не остановились и сегодня смогли протянуть на 20 метров уже восемь вагонов метро. Вес подвижного состава поезда составлял уже 238 т.

Напомним, 5 марта в Киеве установили Рекорд Украины во время фестиваля борща. Во время этого мероприятия представители Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд по одновременному приготовлению представителями 25 регионов Украины традиционных украинских борщей.