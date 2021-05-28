Рекорд із перетягування потягу метро встановили в Україні. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n155298-novyy-rekord-z-peretyaguvannya-potyagu-metro-vstanovyly-v-ukrayini-foto-video.html

Ракурс

Рекорд України з перетягування потяга метро встановили стронгмени.

Потяг тягнули найсильніша людина світу Олексій Новіков та багаторазовий чемпіон України Олександр Лашин. Силачам вдалося на 30 метрів потягнути п’ять вагонів, вагою 156 т. Подію 28 травня провели у депо «Дарниця», організаторами виступили Федерація стронгмену України спільно з КП «Київський метрополітен». Про це повідомила прес-служба метрополітену у Facebook.

На досягнутому богатирі не зупинилися і сьогодні змогли протягнути на 20 метрів вже вісім вагонів метро. Вага рухомого складу потяга становила вже 238 т.

Нагадаємо, 5 березня у Києві встановили Рекорд України під час фестивалю борщу. Під час цього заходу представники Книги рекордів України зафіксували рекорд з одночасного приготування представниками 25 регіонів України традиційних українських борщів.